من عمر 6 إلى 12 شهراً.. فاكهة وخضروات مفيدة لطفلك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2024 07:19 صباحاً - عندما يبلغ الطفل 6 أشهر من العمر، يمكنه بالفعل تناول الأطعمة التكميلية لحليب الثدي وبصرف النظر عن الكربوهيدرات والبروتين والدهون، يمكن للوالدين أيضاً تقديم الخضروات والفواكه للأطفال في هذا العمر كمصدر للفيتامينات والألياف، وذلك لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية والتي تساعد على نمو طفلك.. إليك وفقاً لموقع "هيلث لاين" فاكهة وخضروات مفيدة للأطفال من عمر 6 إلى 12 شهراً.

فوائد الخضار والفاكهة للأطفال

تحتوي الخضروات والفاكهة على الفيتامينات والمعادن والألياف المفيدة للطفل - الصورة من موقع AdobeStock

تحتوي الخضروات والفاكهة على الفيتامينات والمعادن والألياف والعناصر المغذية الأخرى التي يمكن أن تلبي احتياجات الطفل الغذائية، وتحافظ على صحة عملية الهضم لدى الأطفال ومنع فقر الدم وزيادة مناعة الجسم والحفاظ على صحة العين.

على الرغم من أن الفواكه والخضروات لها فوائد عديدة لطفلك، إلا أنه لا يزال يتعين على الآباء تعديل حصص طعام أطفالهم وفقاً لاحتياجاتهم؛ لأن الفواكه والخضروات تحتوي على الكثير من الألياف التي يمكن أن تمنع امتصاص الطفل للعناصر الغذائية المهمة؛ لذا يمكن للأمهات إعطاء نصف قطعة من الفاكهة أو ربع الفاكهة الطازجة وإضافة الحليب كوجبة خفيفة.

أيضاً يفضل إعطاء الطفل الفاكهة الطازجة أفضل من تناول الفاكهة المعصورة؛ لأن الألياف الموجودة في الفاكهة تُفقد بشكل عام عندما يتم عصرها، أيضاً إذا كانت الأم ترغب في إعطاء الفاكهة لطفلها، عليها الحذر عند اختيار تلك الفاكهة لأن العديد من الفواكه تحتوي على مستويات عالية من المبيدات الحشرية. لذلك، من الأفضل غسل الفواكه والخضروات بشكل صحيح قبل تجهيزها وإعطائها للطفل.

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أنواع الخضار والفواكه المفيدة للطفل

يحتاج طفلك إلى اتباع نظام غذائي متنوع لضمان حصوله على التغذية التي يحتاجها. فيما يلي أنواع مختلفة من الخضار والفواكه المناسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 شهراً أو أقل من سنة واحدة.

البروكلي لصحة العظام

البروكلي أحد الخضروات التي يمكن للأطفال تناولها؛ لأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية كالزنك والمغنيسيوم وفيتامين C وفيتامين B وفيتامين K والألياف والبوتاسيوم؛ لذا يساعد تناول البروكلي على تشكيل أنسجة الجسم والعظام، ويحسن عملية الهضم، ويزيد من محتوى البروتين في الطعام لأنه يعمل كمضاد للأكسدة.

يمكنك إعطاء طفلك البروكلي خاماً أو مزجه مع بعض الفاكهة مثل الموز والبرتقال لصنع العصائر ولكن قبل ذلك، تأكدي من نضج البروكلي عن طريق تبخيره أو غليه أولاً.

السبانخ لعملية الهضم

محتوى الألياف في السبانخ مفيد لعملية الهضم لدى الأطفال، لذلك يمكن أن يساعد في منع الإمساك عند الأطفال وليس هذا فحسب، تحتوي السبانخ أيضاً على بعض الفيتامينات مثل أ وفيتامين ج وحمض الفوليك والكالسيوم والحديد وهي عناصر غذائية يحتاجها الأطفال أيضاً للحفاظ على صحة العين، وتحسين الدورة الدموية، والحفاظ على صحة العظام.

تماماً مثل البروكلي، يمكن للأمهات إضافة السبانخ إلى العصائر أو المهروسات مع إضافة الأفوكادو أو الموز للأطفال الرضع.

الجزر وفوائد عديدة

يحتوي الجزر على العناصر الغذائية التي يحتاجها الأطفال، مثل البيتا كاروتين وفيتامين A والألياف وفيتامين K1 والبوتاسيوم مما يقدم فوائد كثيرة للطفل منها ما يلي:

التخلص من سموم الجسم لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

الحفاظ على قدرة الجسم على التحمل.

العناية ببشرة صحية.

يحافظ على الجهاز الهضمي والمسالك البولية.

يحفز نمو وصحة الأسنان واللثة.

يحسن صحة العين.

يمكن للأمهات أيضاً تحويل هذا النوع من الخضار إلى عصير أو هريس عن طريق إضافة الموز والفراولة للأطفال لجعلها طازجة.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة هي أيضاً نوع من الخضراوات التي يمكن للأمهات استخدامها كجزء من النظام الغذائي لأطفالهن الصغار. وبصرف النظر عن الألياف، فإن هذه الخضروات قد تكون مفيدة أيضاً للأطفال؛ لأنها تحتوي على الكربوهيدرات والعديد من العناصر الغذائية الأخرى، وهي فيتامين أ، وسي، وب6، والبوتاسيوم، ولذلك فإن البطاطا الحلوة مفيدة أيضاً لزيادة المناعة وتحسين الذاكرة والوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي عند الأطفال.

يمكن للأمهات مزج البطاطا الحلوة مع الفواكه الطازجة مثل الفراولة في قائمة الوجبات الخفيفة للطفل.

اليقطين وصحة جهاز المناعة

يحتوي اليقطين على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور وفيتامين C وفيتامين E وفيتامين A وفيتامين B6 والزنك والفولات، مما يعزز صحة جهاز المناعة في جسم الطفل، وقتل الجراثيم في الأمعاء حتى تتم عملية الهضم بسلاسة.

كما تتمثل فوائد اليقطين للأطفال في الحفاظ على صحة العين، وتقوية وظيفة العظام، بالإضافة إلى تحفيز نمو الدماغ.

الأفوكادو وصحة الدماغ

لا يحتاج الأطفال إلى تناول الخضروات فحسب، بل يحتاجون أيضاً إلى إدخال الفواكه إلى نظامهم الغذائي لمساعدة أجسامهم على النمو بشكل صحيح، كما يحتاج الأطفال أيضاً إلى تناول الدهون للمساعدة في الحفاظ على صحة دماغ الطفل وعضلاته.

على الجانب الآخر تعد فاكهة الأفوكادو من الفواكه سهلة المضغ. لذلك يمكنك أيضاً استخدام هذه الفاكهة كوجبة خفيفة للأطفال.

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الموز لتخفيف الإسهال

يحتوي الموز على حمض الفوليك الذي يعتبر مهماً لصحة الدماغ - الصورة من موقع AdobeStock

يشبه قوام الموز تقريباً ثمرة الأفوكادو، ويتمتع الموز بطعم حلو طبيعي يحبه الأطفال، لذلك لا تحتاجين إلى إضافة السكر، ويحتوي الموز أيضاً على حمض الفوليك الذي يعتبر مهماً لصحة الدماغ والأعصاب، وذلك إضافة إلى فائدته لصحة عظام الطفل لغناه بمعدن البوتاسيوم

التوت الأزرق و صحة العظام

يحتوي التوت الأزرق على العديد من العناصر الغذائية الهامة، مثل الكربوهيدرات والألياف والبروتين وفيتامين C وB، مما يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي لطفلك ويمنعه من الإصابة بالإمساك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد محتوى فيتامين ب الموجود في هذه الفاكهة في الحفاظ على صحة العظام.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.