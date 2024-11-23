لهذه الأسباب أنت معرضة للإصابة بالروماتيزم خلال فترة الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2024 07:19 صباحاً - يجب أن تكون الحامل في حالة تأهب إذا كانت مصابة ببعض الأمراض المزعجة مثل الروماتيزم أثناء الحمل أو أثناء التخطيط له، وذلك لأن مرض الروماتيزم غالبًا ما يهاجم النساء خلال فترة الخصوبة، وتستمر الأعراض حتى بعد الولادة.

يعد الروماتيزم أو التهاب المفاصل الروماتويدي هو التهاب طويل المدى تصاب به المفاصل نتيجة مهاجمة الجهاز المناعي عن طريق الخطأ لأنسجة المفصل، وعلى الرغم من وجود أدوية روماتيزم آمنة يمكن تناولها لتخفيف الأعراض، إلا أن بعض الأدوية يمكن أن تسبب تشوهات خلقية لذلك، تحدثي مع طبيبك حول أفضل علاج يفضل تناوله.

إليك وفقًا لموقع "هيلث لاين" أسباب إصابة الحامل بالروماتيزم و كيفية التعامل مع أعراض الإصابة بالروماتيزم خلال فترة الحمل؟

كيف يؤثر الروماتيزم على الحمل؟

ستشعر النساء الحوامل المصابات بالروماتيزم بأعراض التعب - الصورة من موقع AdobeStock

تصاب الحامل بمرض الروماتيزم أو التهاب المفاصل الروماتويدي عندما يكون الجهاز المناعي في الجسم نشطًا جدًا ويهاجم عن طريق الخطأ أنسجة أو أعضاء الجسم السليمة، وقد تكون الاضطرابات الهرمونية سبب الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، مما يجعل الحامل أكثر عرضة للإصابة بأعراض الروماتيزم المزعجة.

على الجانب الآخر ستشعر النساء الحوامل المصابات بالروماتيزم بأعراض التعب ابتداءً من الأشهر الثلاثة الأولى، وتصبح آثار الالتهاب أكثر نشاطاً، وقد تستمر هذه الأعراض في الزيادة مع دخول الثلث الثاني من الحمل.

ويمكن أن تستمر هذه الأعراض حتى الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة في الزيادة بسبب مستويات السيتوكينات المضادة للالتهابات، والتغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الحمل. ومع ذلك، إذا عانيت منذ الثلث الثاني من الحمل من أعراض روماتيزمية خفيفة فقط، فمن المحتمل أن تظل هذه الأعراض خفيفة حتى الثلث الثالث من الحمل.

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أعراض الروماتيزم أثناء الحمل

تحدث العديد من التغييرات في الجهاز المناعي بشكل طبيعي أثناء الحمل وتسمح هذه التغييرات للجنين بالنمو والتطور ولكن في بعض الأحيان يكون من الصعب التمييز بين الانزعاج العام أثناء الحمل وأعراض الروماتيزم. وقد تتشابه أعراض الروماتيزم مع أعراض الحمل المزعجة وأبرز الأعراض هي:

تعب

تورم اليدين أو القدمين أو الكاحلين

آلام المفاصل، وخاصة في أسفل الظهر

صعوبة التنفس

تنميل أو ألم في إحدى اليدين أو كلتيهما (الناجم عن متلازمة النفق الرسغي أثناء الحمل)

إذا واجهت الأعراض السابقة وشعرت أنها ليست أعراض حمل طبيعية، فمن الأفضل استشارة الطبيب على الفور.

مخاطر الروماتيزم أثناء الحمل

تعاني النساء المصابات بالروماتيزم من مشاكل الحمل المختلفة بدءًا من الحمل، وحتى الولادة والرضاعة. بصرف النظر عن تفاقم الأعراض الروماتيزمية فهناك مخاطر أخرى قد تصاب بها الحامل وهي كالتالي:.

تسمم الحمل

النساء اللاتي يعانين من مشاكل في الجهاز المناعي أكثر عرضة لخطر الإصابة بتسمم الحمل أو ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، فإذا وصل تسمم الحمل إلى مرحلة المضاعفات، فإن المرأة الحامل ستعاني من نوبات صرع ومشاكل في الكلى، وفي أسوأ الحالات يمكن أن تتسبب في وفاة الأم أو الجنين.

بالإضافة إلى ذلك، تميل النساء اللاتي يعانين من الروماتيزم أثناء الحمل إلى ولادة أطفالهن عن طريق الولادة القيصرية، وذلك لأن ألتهاب المفاصل قد يصيب منطقة الحوض ويجعل الولادة الطبيعية أكثر صعوبة.

الولادة المبكرة

قد تكون النساء الحوامل اللاتي يعانين من الروماتيزم أكثر عرضة للولادة المبكرة بنسبة تصل إلى 28% من النساء المصابات بالروماتيزم، وقد تتعرض الحامل لمخاطر الولادة المبكرة بسبب عدد من الأعراض؛ لذا يجب اللجوء إلى الولادة على الفور.

انخفاض وزن الطفل عند الولادة

انخفاض الوزن عند الولادة من مضاعفات إصابة الحامل بالروماتيزم- الصورة من موقع AdobeStock

تعد إحدى المضاعفات الصحية التي قد تواجه النساء اللاتي يعانين من الروماتيزم خلال فترة الحمل هي انخفاض الوزن عند الولادة ليقل وزن الطفل عن 2,500 جرام عند الولادة. وبجانب الإصابة ببعض الالتهابات الآخرى خلال فترة الحمل، مثل الحصبة الألمانية أو الفيروس المضخم للخلايا، والتهاب المفاصل الروماتويدي .

مضاعفات الحمل

قد تسبب بعض أدوية الروماتيزم في زيادة خطر حدوث مضاعفات الحمل وقد تكون سامة للجنين. لذلك يجب استشارة الطبيب للحصول على الدواء المناسب لعلاج الروماتيزم أثناء الحمل.

التعامل مع الروماتيزم خلال فترة الحمل

حوالي 40-50 بالمائة من النساء الحوامل المصابات بالروماتيزم بحاجة إلى علاج للروماتيزم لذلك، من المهم تناول العلاج المناسب على الفور عندما تتفاقم الأعراض، خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل. والسبب هو أنك، عند دخولك هذا العمر من الحمل، تعانين من التورم وآلام الظهر والتعب في كثير من الأحيان وحتى لا تخلط بين أعراض الحمل الطبيعية وأعراض الروماتيزم أثناء الحمل، يجب عليك فحص حالتك عند الطبيب.

وبصرف النظر عن تناول الأدوية، يجب عليك الحفاظ على صحة جنينك ونفسك من خلال اتباع نمط حياة أكثر صحة، بما في ذلك:

لا يمكنك تناول أي دواء روماتيزمي دون وصفة طبية من الطبيب. دواء الروماتيزم الآمن للنساء الحوامل هو بريدنيزون الستيرويد الذي يمكن تناوله خلال الثلث الثاني والثالث حتى الرضاعة الطبيعية.

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والألياف

السيطرة على زيادة الوزن حسب توصيات الطبيب

ممارسة الرياضة بموافقة الطبيب

التوقف عن التدخين

على الرغم من وجود خطر الإصابة بالروماتيزم أثناء الحمل، إلا أن هذا بالطبع لا يشكل عائقًا أمام التخطيط للحمل. يعد الشيء الأكثر أهمية هو خضوعك أنت وشريكك لفحص طبي قبل الحمل.

يمكنك أيضا تناول مكملات الفيتامينات وزيت السمك وحمض الفوليك لفائدتها في تقليل مخاطر التشوهات الخلقية

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.