شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنفيديا تحذر من نقص فى وحدات معالجة الرسوميات فى سوق الألعاب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

حذرت شركة إنفيديا من نقص محتمل في الربع الحالي، قد يؤدى إلى نقص آخر في وحدات معالجة الرسوميات، وعلى الرغم من أن إيرادات الشركة في الربع الثالث شهدت نموًا صحيًا، إلا أن المديرة المالية للشركة كوليت كريس قالت إن الأرباح الأخيرة إن إيرادات الربع الرابع من المتوقع أن تنخفض بشكل متتابع بسبب قيود العرض.

وقد يأتي النقص المتوقع في وحدات معالجة الرسوميات من تحول استراتيجي في الإنتاج للتحضير لوحدات معالجة الرسوميات RTX 50-series "Blackwell" من الجيل التالي، والمقرر إطلاقها في عام 2025.

ويبدو أن هذا التحول في العرض، إلى جانب الطلب المتزايد على الألعاب والاستخدامات المهنية، فقد ترك الشركة في موقف صعب ، واعترفت Nvidia بصعوبة الحفاظ على المخزون لكل من اللاعبين وعملاء المؤسسات، مؤكدة على جهودها المستمرة لتوسيع القدرة التصنيعية.

بالنسبة للاعبين، يعني هذا التحذير أوقات انتظار أطول وارتفاعًا محتملًا في أسعار وحدات معالجة الرسوميات من Nvidia خلال موسم العطلات، و قد يواجه تجار التجزئة مخزونًا محدودًا من طرز سلسلة RTX 40، وخاصة البطاقات المتميزة مثل RTX 4080 و RTX 4090.

ويأتي هذا التحدي مع سعي اللاعبين بشكل متزايد إلى أجهزة قوية للألعاب بدقة 4K والميزات المعززة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعل توفر وحدة معالجة الرسوميات أمرًا بالغ الأهمية.

ومع ذلك، تظل شركة إنفيديا متفائلة بشأن التعافي، حيث تتوقع تحسن العرض بحلول أوائل عام 2025 مع زيادة الإنتاج، ويشير المحللون إلى أن الاستراتيجية المزدوجة للشركة تحقيق التوازن بين قطاعات الألعاب والمؤسسات، و أثبتت أنها مربحة ولكنها قد تؤدي إلى تفاقم النقص في الأمد القريب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة إنتاج سلسلة RTX 50 قد تولد اهتمامًا متجددًا بين اللاعبين، مما قد يخفف الضغط على خطوط المنتجات القديمة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل إنفيديا ترسيخ ريادتها في كل من سوق الألعاب والذكاء الاصطناعي، وتظل وحدات معالجة الرسوميات التي تنتجها الشركة حجر الزاوية في منظومة الألعاب والقوة الدافعة وراء التقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ومع ذلك، يتعين على اللاعبين الاستعداد لربع صعب في الحصول على وحدات معالجة الرسوميات المطلوبة حتى تستقر مستويات العرض.

وعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت إيرادات إنفيديا في الربع الثالث بنسبة 94% على أساس سنوي إلى 35 مليار دولار، مع ارتفاع صافي الدخل بنسبة 109% إلى 19.3 مليار دولار ، وقاد قطاع مراكز البيانات هذا النمو، حيث ساهم بمبلغ 30.7 مليار دولار (87.7% من إجمالي الإيرادات)، مدعومًا بالطلب القوي على H100/H200 ووحدات معالجة الرسوميات Blackwell القادمة.



