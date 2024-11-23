شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب أنحاء أوروبا.. روسيا تكشف عن مميزات صاروخها الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الجيش الروسي إن الصاروخ الجديد متوسط المدى، الذي أطلقه على مدينة دنيبرو الأوكرانية يمكنه ضرب أهداف في مختلف أنحاء أوروبا.

وأوضح قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية سيرجي كاراكاييف خلال لقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين :"بناء على المهام المحددة والمدى الذي يصله هذا السلاح، يمكنه مهاجمة أهداف في مختلف أنحاء أوروبا، وهذا ما يميزه عن الأنواع الأخرى من الأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة". صاروخ روسيا الجديد وذكر الجنرال رفيع المستوى أن النظام الصاروخي متوسط المدى المسمى "أوريشنيك"، والذي يعني شجرة البندق باللغة الروسية، يمكن تجهيزه برؤوس حربية تقليدية ونووية.



وبحسب الجنرال، لا يمكن للدفاعات المضادة للطائرات إيقاف الصاروخ.

وكان بوتين قد أعلن في وقت سابق، في خطاب ألقاه أمام مسؤولين عسكريين ودفاعيين، أن الصاروخ الجديد سينتج على نطاق واسع.