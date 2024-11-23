ديف باوتيستا "لن أكون دواين جونسون المقبل" ..فما القصة !

ميرنا وليد - بيروت - أوضح النجم العالمي ديف باتيستا أنه لم يطمح أبدًا إلى السير على خطى النجم العالمي دواين جونسون الملقب بـ "The Rock".

في مقابلة له، قال باتيستا: "لم أرغب أبدًا في أن أكون الروك التالي. أريد فقط أن أكون ممثلاً جيدًا. ممثل محترم." يتجلى تفاني باوتيستا في مهنته في أفلامه المتنوعة، والتي تتضمن أدوارًا في "Glass Onion"، و"A Knock at the Cabin"، و"Guardians of the Galaxy Vol." 3"، و"الكثيب: الجزء الثاني".

أسلوب ديف الانتقائي في التمثيل، متأثرًا بنصيحة "ستون كولد" ستيف أوستن، أبعده عن أدوار الطباعة، مما سمح له بتأسيس هوية فريدة في هوليوود.

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