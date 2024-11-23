بالصور- ساندرا رزق تستمتع بوقتها بملابس السباحرة في دبي

ميرنا وليد - بيروت - تألقت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق بأخر إطلالة لها على متابعيها، بإطلالتها الجديدة من خلال مجموعة صور مميزة عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة صيفية من دبي، وكانت ترتدي فستان أبيض من الشبك كشف ما تحته، مع مايوه مستعرضةً رشاقة جسمها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت شاركت ساندرا رزق متابعيها مجموعة من الصور من زيارتها إلى موناكو مع إبنتها نور، حيث قامتا بجولة فوق المدينة بالمروحية، وظهرت ساندرا بلوك صيفي رائع، إرتدت فيه فستاناً متوسط الطول، زاهي الألوان ومورداً من دون أكمام، من دار أزياء Dolce & Gabbana، يصل سعره إلى 4,180 دولار.

