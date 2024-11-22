شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لمواصلة انتصاراته أمام الاتحاد السكندري الليلة فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات الثامنة مساء اليوم الجمعة نظيره الاتحاد السكندري على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري.

ويتربع الاهلى على صدارة ترتيب أندية الدوري برصيد 6 نقاط بعدما لعب مباراتين حقق الفوز فيهم وسجل ستة أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 6 نقاط بعد أن لعب مباراتين حقق الفوز فيهم وسجل لاعبيه هدفين ولم تهتز شباكه.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

وحقق الاهلى فوزاً بهدف دون رد على زد اف سى في الجولة الثانية لمسابقة الدوري فيما فاز زعيم الثغر على حرس الحدود بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويدخل فريق الاهلى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد التتويج بالسوبر المصري ثم التتويج بكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى بالفوز على العين الاماراتى بثلاثية دون رد ثم الانتصار العريض على سيراميكا بضربة بداية الدوري ثم الفوز على زد اف سى بالجولة الأخيرة للمسابقة، ومن جانب طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بتقديم أداء قوى وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري.

ويغيب عن الاهلى في مباراة الليلة كريم فؤاد ومحمد هانى وعلى معلول وأشرف داري ورامى ربيعة للإصابة.

في المقابل، يسعى القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني للاتحاد السكندري لتحقيق انتصاره الثالث في النسخة الجديدة من الدوري المصري على حساب الاهلى حامل اللقب للحفاظ على ضربة بدايته المميزة هذا الموسم

ويتسلح زد اف سى بنجومه المتألقين في لقاء الليلة أمام الاهلى وهم على لطفى وعبد الرحمن البانوبى وزيكو وشادى حسين.

ويستعيد الاتحاد السكندري جهود المهاجم عمرو جمعة بعد تماثله للشفاء من إصابة العضلة الضامة حيث غاب جمعة عن مواجهات الفريق أمام فاركو وحرس الحدود، وتعد عوده اللاعب إضافة قوية بجانب ايمانويل اپيه وفادى فريد.

في الوقت الذي بات فيه غياب الثنائي محمود متولي مدافع الاتحاد السكندرى وزميله البرتغالى فيليب ناسيمنتو عن مواجهة الأهلي مؤكدا وذلك لعدم الجاهزية.