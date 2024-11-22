شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة دورى nile بالموسم الجديد 2024 /2025، بعد نهاية فترة الأجندة الدولية، وتستأنف المسابقة مساء اليوم بلقاءات الأسبوع الثالث.

وتقام جميع مباريات النسخة الجديدة من الدوري المصري بين الساعة 5 مساءً أو 8 مساءً، في حين ستقام مباريات الجولة 17 فى الساعة التاسعة مساءً.

وتقام مباريات الجولة الثالثة على ثلاثة أيام، تبدأ اليوم الجمعة بثلاثة مباريات هي فاركو مع إنبي باستاد المكس، وبيراميدز أمام البنك الأهلي على استاد الدفاع الجوي، والأهلي مع ضيفه الاتحاد السكندري باستاد السلام.

وتقام غدا السبت ثلاث مباريات وهي الجونة وغزل المحلة بملعب الأول، طلائع الجيش وسموحة بملعب جهاز الرياضة العسكري، ثم الزمالك مع المصري باستاد الجيش المصري ببرج العرب.

وتختتم مباريات الأسبوع يوم الأحد بثلاث مباريات، هي الإسماعيلي مع بتروجت بملعب الأول، حرس الحدود مع سيراميكا بملعب المكس، مودرت سبورت مع زد باستاد السلام.