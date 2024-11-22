افادت معلومات للـLBCI، عن أن "الجيش الاسرائيلي وضع سواترًا عند مثلث ديرميماس - تل النحاس - القليعة ما يفصل مرجعيون عن النبطية وتمركز عند تلة لوبية الواقعة في خراج القليعة".

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـLBCI: الجيش الاسرائيلي وضع سواترًا عند مثلث ديرميماس - تل النحاس - القليعة ما يفصل مرجعيون عن النبطية وتمركز عند تلة لوبية الواقعة في خراج القليعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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