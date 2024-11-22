شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: مبادرة بداية جديدة خطوة استراتيجية هامة لتعزيز التنمية الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة التضامن بمجلس النواب ان مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تعد خطوة نوعية ضمن جهود الدولة المصرية لتنمية الوعي المجتمعي ودعم بناء الإنسان المصري على أساس علمي وتربوي متكامل، وتهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني وتطوير قدرات الأفراد في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تنمية مهاراتهم الفكرية والعملية.

وأضافت النائبة مايسة عطوة فى تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية تدرك أهمية بناء الإنسان كأساس لأي تقدم حقيقي ومستدام، وأن بداية جديدة جزءا من رؤية مصر نحو مستقبل يقوم على وعي أفرادها وثقافتهم، وأكدت عضو مجلس النواب أنّ المبادرة لن تحقق أهدافها إلا بتضافر الجهود المجتمعية ودعم كل فرد في المجتمع المصري، فالعمل الجماعي هو السبيل لتحقيق التغيير الشامل المنشود.

وقالت عضو مجلس النواب أن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بداية جديدة لبناء الإنسان تعد خطوة استراتيجية هامة لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع، وتأتي هذه المبادرة في إطار قوى للفعالية لتحسين عدة حياة، وتأمل المبادرة في إحداث تغيير إيجابي ومستدام ومن أهم أهدافها تحقيق رؤية مصر 2030 والعمل على تنفيذ برنامج التنمية الإجتماعية في مجالات الصحة العامة والرياضة.

وأشارت النائبة مايسة عطوة إلى أن هذه المبادرة تعد من أهم المبادرات الرئاسية لأنها شاملة وتهم كل مواطن مصري وتهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية في مصر،وتنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية من أجل بناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا، ورياضيا وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي تتضمن تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.