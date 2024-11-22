شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة المارونية تنظم يوم صلاة من أجل لبنان والان مع تفاصيل الخبر

تنظم الكنيسة المارونية يوم صلاة من أجل لبنان اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجارى، والذى يوافق ذكرى استقلال لبنان، حيث ذكرت الكنيسة أن البابا يوحنا بولس الثانى وصفه بوطن رسالة حرية وعيش مشترك للشرق والغرب.

وتقيم الكنيسة المارونية قداس بحضور المطران جورج شيحان والأباء الكهنة والرهبان والراهبات وأبناء الإبروشية، وذلك برعاية السفير على الحلبى سفير لبنان في مصر، من أجل أن يتحقق السلام في لبنان وطن الأرز وفى العالم.

ومن المقرر أن تقام الصلاة اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر السادسة مساء في كاتدرائية القديس يوسف المارونية في الظاهر، حيث يبدأ الاحتفال بالقداس الإلهى يليه فقرة فنية في حب لبنان تحييها الفنانة منال نعمة بباقة من الأغانى والأناشيد الوطنية.