الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في 13 شهرًا اليوم، وسط تقييم المستثمرين لتوقعات مسار سعر الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.05 % إلى 107.01، دون تغير يذكر عن أعلى مستوى له يوم أمس عند 107.15. وصعد الدولار بنحو 3 % حتى الآن هذا الشهر.

وفي المقابل استقر اليورو، الذي يشكل جزءًا كبيرًا من مؤشر الدولار، عند 1.0475 دولار بعد أن هبط أمس إلى أدنى مستوى في 13 شهرًا مسجلًا 1.0461 دولار.

وفي سلة العملات الأخرى، سجل الجنيه الإسترليني 1.25915 دولار، بارتفاع 0.03 % حتى الآن خلال اليوم. وحافظ الين على مستوياته أمام الدولار بعدما أظهرت بيانات اقتصادية بقاء أرقام التضخم الأساسي أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2%، في إشارة إلى أن الظروف مواتية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وتراجع الدولار 0.17 % أمام العملة اليابانية مسجلًا 154.27 ينًا.

وتستهدف عملة “بتكوين” المشفرة مستوى 100 ألف دولار بعدما سجلت 99057 دولارًا يوم أمس، حيث زادت بأكثر من 40% منذ الانتخابات الأمريكية في وقت سابق من نوفمبر الجاري.

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