وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعقد الاجتماع الخامس لمجلس المهارات القطاعية للصناعات التحويلية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الاجتماع الخامس لمجلس المهارات القطاعية للصناعات التحويلية، حيث ناقش الاجتماع سبل تطوير العلاقة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص، في مجال تنمية المهارات التخصصية والقطاعية، وتصميم برامج نوعية لتطوير القدرات البشرية في قطاع الصناعات التحويلية، بحضور معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري.

واستعرض الاجتماع الذي ترأسه وكيل الوزارة لتنمية القدرات البشرية المهندس فارس الصقعبي؛ أهم وحدات المهارات القطاعية الفرعية للمجموعات الوظيفية، وأبرز التجارب الناجحة للأعضاء في مجال تطوير مهارات القوى العاملة، كما اعتمد عددًا من البرامج الجامعية القصيرة.

يذكر أن المجالس القطاعية للمهارات، تعمل وفق آلية تشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص؛ لتخطيط المهارات والمهن والمواءمة بين العرض والطلب على المهارات، كما تشمل أدوار تلك المجالس إنشاء معلومات ومؤشرات المهارات على المستوى القطاعي، ودعم أصحاب العمل في تطوير وإدارة المعايير المهنية للقوى العاملة لديهم، وتحديد المتطلبات والمعايير والمسارات المهنية اللازمة، إضافة إلى تحسين ومواءمة البرامج التدريبية والتعليمية مع متطلبات ومهارات سوق العمل.

وتستهدف المجالس القطاعية للمهارات عدة قطاعات تشمل الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية والطاقة والمرافق العامة، إضافة إلى قطاع التشييد والأنشطة العقارية، بالإضافة إلى القطاع الرقمي.

Copy URL URL Copied