السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تودي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة. في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية، كما لايستبعد تكون الضباب على أجزاء من بعض تلك الخليج 365 كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي،وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى متر ين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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