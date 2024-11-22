شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 9 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.

أما التأثيرات المصاحبة فتتمثل في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات. أماكن انتشار الضباب المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا.

الرياض: الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح.

مكة المكرمة: الشفا والهدا وأضم وميسان وبني يزيد.

عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

الحدود الشمالية: عرعر وطريف.

الجوف: القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا.

القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.

الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.