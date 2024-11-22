شكرا لقرائتكم خبر عن ينبع.. "التواصل الحضاري" يستضيف 150 طالبًا في ورشة "نحن أبناء كوكب الأرض" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بمحافظة ينبع، ورشة بعنوان "نحن أبناء كوكب الأرض"، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، واليوم العالمي للتسامح، وذلك في المكتبة المدرسية لمدرسة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر بالمحافظة.

واستهدفت الورشة 120 طالبًا وطالبةً من طلاب رياض الأطفال والصف الثالث الابتدائي. معرض فني للأطفال وشملت الورشة معرضًا فنيّا للأطفال، وتنفيذ ورش عمل تفاعلية تعزز قيمة التسامح والتعايش وتقبل الآخر والتعرف على ثقافات الشعوب والاحترام المتبادل مع كل الشعوب. @KACNDThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1783095127625400554?ref_src=twsrc%5Etfw

وتهدف الورشة إلى تعزيز القيم الإنسانية التي تؤكد عليها القيادة الحكيمة، بما يواكب رؤية المملكة 2030.

كما شهدت إقامة معرض مصاحب وإذاعة مدرسية، تضمنت ملامح من أزياء الشعوب بمصاحبة أناشيد تعزز قيم التسامح.