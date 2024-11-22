شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: صرف 45 مليون جنيه للأعضاء أصحاب المعاشات عن 4 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الزراعية، برئاسة الدكتور السيد خليفة النقيب العام للزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة على صرف 4 شهور دفعة واحدة بإجمالي مبلغ 45 مليون جنيها لأعضاء النقابة البالغين سن الستين والورثة فى جميع فروع النقابة بالمحافظات وذلك عن أشهر (7، 8 ، 9، 10) لعام 2020،. بذلك يكون جملة المنصرف للمعاشات خلال عام نحو 165 مليون جنيها.

وقال نقيب الزراعيين، في تصريحات صحفية الجمعة إن شيكات المعاشات جاهزة الآن للتسليم للفروع خلال هذا الأسبوع، إنه ولأول مرة فى تاريخ النقابة، أى منذ 30 عاما تقريبا تتمكن النقابة العامة من الالتزام بصرف المعاشات لكل الأعضاء المستحقين لمدة 14 شهر كاملة ومتواصلة دون انقطاع خلال عام واحد .

وأضاف «خليفة»، أنه قبل ذلك كان يتم صرف 8 أشهر حد أقصى طوال العام، وعمل المجلس الحالى على زيادتها حتى وصلت إلى 10 أشهر، ثم 12 شهر وأخيرا تمكنا من صرف 14 شهر كاملا خلال العام، مشيرا إلي إن ذلك جاء نتيجة لحسن الإدارة الاستثمارية لموارد النقابة، وزيادة تحصيل مواردها من الأسمدة والمخصبات والمبيدات وفقا للقانون، والتى مكنت المجلس من عمل وفرة لصرف المعاشات.

وأشار نقيب الزراعيين إلى إستمرار وجود فجوة فى المعاشات إلا أن العام الحالى سيكون بداية لعدم زيادة الفجوة عن ذلك، بل والعمل على تقليصها واستقرار صرف المعاشات، لافتا أن مجلس نقابة الزراعيين تستهدف بذل أقصي جهد ممكن لرفع كفاءة تحصيل مستحقات النقابة وزيادة مواردها لتقديم خدمات متميزة لأعضاءها.

ولفت «خليفة»، الي موافقة مجلس إدارة النقابة العامة على التقدم بملف استضافة المؤتمر العام رقم 47 لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب بجمهورية مصر العربية، واعتماد جدول أعمال مركز تنمية قدرات النقابة العامة والقيادات للبرامج والدورات التدريبية لشهر ديسمبر المقبل.

وأشار نقيب الزراعيين الي تقديم المركز للعديد من الدورات التدريبية المجانية والتي استفاد منها حتى الآن ما يقرب من 4000 مهندس زراعي وخريج منوها الي عقد مركز التدريب ليوم تدريبي مجاني بنادي الزراعيين بالدقي يوم 25 نوفمبر الحالي على عدد من المهن التي أجازها قانون النقابة رقم 31 لسنة 1966.

وأوضح «خليفة»، إنه تم استلام رخصة الإنشاء المبنى الذي سيقام على أرض السينما والمسرح المجاور لمقر النقابة العامة برمسيس للبدء فورا في الاعمال الإنشائية، الي جانب انتهاء واستلام المرحلة الأولى لنادي الزراعيين ببورسعيد والبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية.

وأشار نقيب الزراعيين إلى انتهاء أعمال الانشاء وتوصيل المرافق لمقر نادي الزراعيين بادفو ونادي الزراعيين بدراوة بمحافظة أسوان، وكذلك جارٍ الانتهاء من استكمال الأعمال الإنشائية لنادي وبرج الزراعيين بالسنبلاوين.

وأوضح «خليفة»، أن جميع تلك الأعمال يأتي حرصا من مجلس إدارة النقابة العامة على الاستغلال الأمثل ورفع الكفاءة الاستثمارية لموارد وأصول النقابة والذي من المؤكد سيعود بالنفع على الزملاء أعضاء نقابة المهن الزراعية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ويساهم بشكل كبير في سد الفجوة الحالية في معاشات الزراعيين.