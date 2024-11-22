شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط للرئيس السيسي: هوّن على نفسك.. والرئيس يحبس دموعه: يا رب يقبلنى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع عدد من قادة القوات المسلحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التحية للحضور، وطلب من أحد الضباط وهو المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أن يسدي له نصيحة، بقوله: "تنصحني بإيه؟"، ليرد الأخير "هون على نفسك يا فندم".

وفي مشهد إنساني، رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المتحدث العسكري، حابسا دموعه، قائلا: "شوف واسمع.. هما يومين على وش الدنيا، وبعد كده هنموت، وتحت بقى يا رب يقبلني".

وتابع الرئيس السيسي: "عارف يا غريب لما تعرف وتفهم الحكاية اللي موجودين عليها على وش الأرض، مش هتهون عليك أبدا"، مستكملا: "عندما جاءت السيدة فاطمة أثناء وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت له واكرباه.. فقال لها الرسول وهو ينتقل إلى الرفيق الأعلى: لا كرب بعد اليوم على أبيكِ".