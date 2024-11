شكرا لقرائتكم خبر عن رقابة بيئية.. 56 جولة تفتيشية على مجمعات تعدين مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أكثر من 56 جولة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في وكالة التعدين، في منطقة مكة المكرمة.وتهدف هذه الجولات إلى تعزيز الرقابة البيئية وتحسين الأداء في قطاع التعدين، مما يعكس دور المركز الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة والتعاون الفعّال بين الجهات المعنية.ومنذ بداية عام 2024، نفذ المركز جولات تفتيشية على مجمعات التعدين في منطقة مكة المكرمة، حيث تم زيارة ما يقرب من 52 منشأة تعدينية بنحو 56 جولة تفتيشية مشتركة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية. 56 جولة تفتيشية على مجمعات التعدين بمنطقة This is a Twitter Status، في خطوة تؤكد التزام المملكة بتحقيق This is a Twitter Status. This is a Twitter Status— المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (@ncecksa)وبلغ إجمالي عدد المخالفات 42 مخالفة كانت أبرز تلك المخالفات مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي.وتعكس هذه الجهود المشتركة التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرقابة البيئية في قطاع التعدين.يذكر أنه منذ بداية 2024 نفذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والشركة السعودية لخدمات التعدين جولات تفتيشية شملت 9 مجمعات تعدينية في 8 مناطق مختلفة من المملكة، حيث تم زيارة ما يقرب من 219 منشأة تعدينية خلال هذه الجولات.