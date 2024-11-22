رقابة بيئية.. 56 جولة تفتيشية على مجمعات تعدين مكة المكرمة

تعزيزًا للرقابة البيئية في #قطاع_التعدين، نفذنا في @ncecksa بالتعاون مع @mimgov و @smscksa

56 جولة تفتيشية على مجمعات التعدين بمنطقة #مكة_المكرمة، في خطوة تؤكد التزام المملكة بتحقيق #التنمية_المستدامة. pic.twitter.com/U5LnEVKPTD