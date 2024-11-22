شكرا لقرائتكم خبر عن البريد السعودي يصدر طابعًا بمناسبة اليوم العالمي للطفل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل" بالتعاون مع وزارة التعليم، طابعًا بريديًا فئة 3 ريالات بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى زيادة الوعي بأهمية حمايتهم، وضمان حصولهم على التعليم والرعاية الصحية والحياة الكريمة، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف السامية. بيئات تعليمية ملهمة وفي سياق متصل أكدت وزارة التعليم التزامها بتوفير بيئات تعليمية ملهمة وجاذبة وآمنة للأطفال، وتوسيع دائرة الوعي المجتمعي بشأن القضايا التي تهم الطفل، ما يعمق شراكتها مع كل القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي في دعم القيم الإنسانية والنهوض بالطفل في مختلف جوانب حياته.

وتواكب الطوابع البريدية الصادرة عن البريد السعودي "سبل" أبرز الأحداث الوطنية والمناسبات الدولية، إذ يعكس كل طابع منها حدثًا مهمًا أو يُخلّد مشهدًا بارزًا في تاريخ المملكة، ما يجعلها خيارًا مميزًا لهواة جمع الطوابع في العالم، وأداة توثيقية تهم المؤرخين المهتمين بتسجيل محطات التاريخ.