نادر الأتات في أول تعليق بعد إطلاق فيديو كليب أغنيته الجديدة "أنا لبناني" .. رسالة أمل من قلب الحـ رب

ميرنا وليد - بيروت - وجه الفنان اللبناني نادر الأتات رسالة إلى اللبنانيين بعد إطلاقه الفيديو كليب الخاص بأغنيته الوطنية الجديدة "أنا لبناني" مشيرة إلى أنها رسالة أمل من قلب الحـ رب، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وعلق الأتات قائلاً :"هالعمل هو جزء بسيط من يلي عم نعيشه كلنا، هيدا الخليط بين القهر والزعل على ناسنا وأرزاقنا وبيوتنا يلي عم تروح وبين الأمل الموجود ب بكرا أحلى كلو محبة وفرح، هيدا لبنان كل عمرو بيتعب بس ما بيموت.. وما فينا نتخلّى عن الإيجابية قد ما زادت القسوة وكبر الظلم "وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل".

وتابع الأتات :"إي نحنا اللبنانية نحنا أهل الحضارة والكرامة والعز والفن والثقافة والجمال والإبداع والرقي وبدنا نضل نتغنّى بصفاتنا ونشوف حالنا ب وطننا وإيماننا كبير إنو الله معنا ولبنان بحمايته ما في قوة بتقدر عليه، وعم نثبت بالهمحنة إنّو كلنا إيد واحدة وقلوبنا ع بعضنا بوجه هالظلم والعدوان الهمجي المجرم.. كونوا بخير يا أهلي وناسي وحبايبي والله يحمي الجميع".

أغنية "أنا لبناني"كلمات وألحان فارس إسكندر، وتوزيع علي دهب، تسجيل ومكساج وماسترينغ فادي جديد، إخراج سام كيّال.