ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة الأردنية ديانا كرزون رسالة الى زوجها الاعلامي معاذ العمري وولديهما سلمى وراشد وشاركت صورة تجمعهم وكتبت: " إلى زوجي إلى إبن الأصول وشريكي ونصفي الآخر اللذي أشعرني وجوده بالأمان والطمأنينة أدامك الله لي في السراء والضراء وحتى نشيب سوياً فدمت سندي ومسندي وعزي وعزوتي ودمت لي عُمراً لا يوماً وحماك الله ورعاك وحفظك لي من كل سوء اطفالي الأعزاء أنتم في نظر العالم أولادي ولكن في نظري أنتم العالم ⁨اللهم ألف بين قلوب أبنائي واجعل الخير والحب والمودة بينهم وأدم عليهم الصحة والعافية اللهم ارزقني برهم ولا تحرمني من الفخر بهم واحفظهم في كل زمان ومكان"

من ناحيته رد معاذ :"رفيقة القلب والدرب الأصيلة صاحبة القلب الأبيض النقي الأم الحنونة أم البيت وأساسه وراحته واستقراره أم راشد وسلمى الله لا يحرمنا منك. . وربنا يقدرني أكون السند إلك وسلمى وراشد دائماً وأبداً.. اللهم احفظ لي عائلتي"

كانت هذه تفاصيل خبر ديانا كرزون توجه رسالة مؤثرة لزوجها معاذ العمري وولديها سلمى وراشد - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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