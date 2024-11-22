شكرا لقرائتكم موعد مباراة أوساسونا و فياريال في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعتبر مواجهة أوساسونا وفياريال في الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإسباني مباراة هامة لكلا الفريقين. أوساسونا يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه لتحسين موقعه في جدول الترتيب، بينما يسعى فياريال لمواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

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تفاصيل المباراة

الوقت: 13:00

13:00 الملعب: ملعب أل سادار

ملعب أل سادار الحكم: خوسيه لويس مونويرا مونتيرو

خوسيه لويس مونويرا مونتيرو القنوات الناقلة: beIN Sports HD 3، محمد السعدي، Setanta Sports 2 Eurasia HD، TV2 Sport Premium 1 HD

تحليل قبل المباراة

أوساسونا: يسعى أوساسونا لتحقيق الفوز على أرضه وحصد الثلاث نقاط لتحسين موقعه في جدول الترتيب. الفريق يعتمد على الدفاع المنظم والهجمات المرتدة السريعة، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور.

يسعى أوساسونا لتحقيق الفوز على أرضه وحصد الثلاث نقاط لتحسين موقعه في جدول الترتيب. الفريق يعتمد على الدفاع المنظم والهجمات المرتدة السريعة، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور. فياريال: يدخل فياريال المباراة وهو عازم على تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه لمواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية. الفريق يتميز بأداء هجومي قوي ويسعى لاستغلال أي خطأ يرتكبه دفاع أوساسونا.

نقاط القوة والضعف في الفريقين

أوساسونا: يتميز بأداء دفاعي قوي، وتنظيم تكتيكي ممتاز. ومع ذلك، قد يعاني أحيانًا من قلة الفعالية الهجومية.

يتميز بأداء دفاعي قوي، وتنظيم تكتيكي ممتاز. ومع ذلك، قد يعاني أحيانًا من قلة الفعالية الهجومية. فياريال: يتميز بأداء هجومي متميز، سيطرة على وسط الملعب، وتنظيم دفاعي قوي. ومع ذلك، قد يعاني أحيانًا من بعض الثغرات الدفاعية.

توقعات المباراة

من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وندية عالية، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز. فياريال هو الأوفر حظًا لتحقيق الفوز، ولكن أوساسونا قادر على خلق مفاجأة على أرضه.

العوامل التي قد تؤثر على نتيجة المباراة