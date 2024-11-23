الامارات | «يد الشارقة» تطلب «الذهب الآسيوي» من بوابة «الخليج»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلب فريق كرة اليد في نادي الشارقة، لقبه الأول تاريخياً في بطولات الأندية الآسيوية أبطال الدوري، حين يواجه في السادسة مساء اليوم، حامل اللقب فريق الخليج السعودي، في المباراة النهائية للنسخة الـ27 المقامة منذ 12 الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة.

واستطاع الشارقة بلوغ النهائي للمرة الأولى في مسيرته، بتحقيقه انتصاراً صعباً في الأشواط الإضافية على حساب كاظمة الكويتي بنتيجة (28-27). بدوره، حجز فريق الخليج مقعده للنهائي بفوزه على الدحيل القطري بنتيجة (23-21). ويعتمد الشارقة على كوكبة من العناصر الوطنية صاحبة الخبرة، يتقدمهم الحارس محمد الطاهر الذي تصدى لركلة جزاء في الثواني الأخيرة من لقاء كاظمة، كانت كافية لمنح «الملك» بطاقة العبور للنهائي.

كما يعوّل الفريق بقيادة مدربه محمد كشك، على العناصر المحترفة، سواء التونسي مصباح الصانعي، أو الثلاثي الجديد الذي دعم به الشارقة صفوفه لخوض هذه البطولة، المكوّن من الدولي القطري ولاعب نادي الغرافة زاركو ماركوفيتش، وحارس مرمى المنتخب القطري ولاعب النادي العربي أرهاد عليودزيتش، والدولي التونسي ريان بن محمود، المعار من نادي شباب الأهلي.

يذكر أن فريق نادي الشارقة هو ثاني نادٍ في الدولة الذي ينجح في بلوغ المباراة النهائية، بعد فريق شباب الأهلي الذي خسر نهائي نسخة 2002 أمام السد القطري (30-33)، وفي نهائي نسخة 2012 أمام الريان القطري بواقع (24-26).