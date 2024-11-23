شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك فى مصر.. البلطى بـ 70 جنيها فى الجملة والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات أسعار الأسماك في الأسواق، وتراوح سعر البلطي ما بين 70 إلى 76 جنيهًا للكيلو، والبلطى مقاس 2 تراوح ما بين 67 إلى 68 جنيهًا للكيلو، والبلطى الأسوانى سجل ما بين 30 إلى 70 جنيهًا، والفلية البلطى ما بين 150 و250 جنيها.

وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجى 70 إلى 90 جنيهًا والمكرونة السويسى 80 إلى 110 جنيهات والبرانيس 70 إلى 110 جنيهات والسبيط 190 لـ 290 جنيهًا وسمك الموسى 180 إلى 300 جنيه.

وسعر قشر البياض يسجل 150 لـ250 جنيهًا والبياض البلدى 100 إلى 150 جنيهًا والبياض مقاس 2 يسجل 40 إلى 90 جنيهًا والقراميط تسجل 30 إلى 70 جنيهًا والثعابين 100 إلى 500 جنيه.