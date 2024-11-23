شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين يواجه ليبيا اليوم لحسم التأهل لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، مشواره فى تصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات البطولة القارية، مع نظيره الليبى في السادسة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة لناشئى الفراعنة فى البطولة حيث اقترب منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، من حجز مكانه في بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما التى ستقام العام المقبل فى كوت ديفوار، بعد الفوز المثير أمام تونس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت المنتخبين فى الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا.

وضمن المنتخب المغربى التأهل لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما، بينما يتنافس الفراعنة مع تونس على البطاقة الثانية.



يحتاج منتخب مصر للفوز على ليبيا حتى يصل منتخب الناشئين لـ9 نقاط ويتأهل بشكل رسمي وينتظر نتيجة المغرب والجزائر لتحديد ترتيب المجموعة، حيث حال خسارة المغرب أو تعادله يضمن الصدارة لأبناء أحمد الكاس.



أما في حالة التعادل مع ليبيا يصل المنتخب إلى 7 نقاط ويتساوى مع منتخب تونس الذى أنهى مبارياته، وبالتالي سيتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة التي تمنح الفراعنة التأهل بعد الفوز على نسور قرطاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين.