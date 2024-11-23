فرق الدفاع المدني تواصل العمل على رفع الانقاض في البسطا

تواصل فرق الإنقاذ والدفاع المدني العمل على رفع الأنقاض في شارع المأمون في البسطة، حيث استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي مبنى سكنيا، مما ادى الى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

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