موعد مباراة الأهلي القادمة أمام ستاد أبيدجان بدوري الأبطال والقناة الناقلة

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أغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة بطولة الدوري المصري بنهاية مباراته أمام الاتحاد السكندري مساء أمس الجمعة بالجولة الثالثة للمسابقة وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباراة ستاد أبيدجان الايفواري فى مستهل مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام ستاد أبيدجان بدوري الابطال الافريقى

يبدأ الأهلي مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة ستاد أبيدجان في السادسة مساء الثلاثاء المقبل على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى دورى ابطال افريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى أن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويحمل فريق الأهلى، لقب دورى أبطال إفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.