شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: الأهلى لم يستغل الفرص أمام الاتحاد والمنافس تعادل من خطأ دفاعى والان مع تفاصيل الخبر

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة ‏كبيرة أمام الاتحاد السكندري، ولم يستغل الفرص التي أتيحت له، في اللقاء الذي جمع ‏الفريقين مساء اليوم على استاد السلام وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في ‏إطار منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري.‏

وأكد كولر خلال المؤتمر الصحفي أن الأهلي نجح في خلق العديد من الفرص في الشق ‏الهجومي، وأهدر العديد من الأهداف بسبب عدم إنهاء الهجمات بالشكل المناسب.‏

وأشار المدير الفني إلى أن الأهلي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، ولكن في الشوط ‏الثاني تحسن الأداء بشكل أكبر، وسجل الفريق هدفًا من ركلة جزاء.‏ وأضاف مارسيل كولر أن الاتحاد السكندري استغل خطأ دفاعيًّا وسجل هدف التعادل، ‏وأنه غير سعيد بالنتيجة.‏