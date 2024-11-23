شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: الأهلى لم يستغل الفرص أمام الاتحاد والمنافس تعادل من خطأ دفاعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:58 م
قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام الاتحاد السكندري، ولم يستغل الفرص التي أتيحت له، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد السلام وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري.
وأكد كولر خلال المؤتمر الصحفي أن الأهلي نجح في خلق العديد من الفرص في الشق الهجومي، وأهدر العديد من الأهداف بسبب عدم إنهاء الهجمات بالشكل المناسب.
وأشار المدير الفني إلى أن الأهلي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني تحسن الأداء بشكل أكبر، وسجل الفريق هدفًا من ركلة جزاء. وأضاف مارسيل كولر أن الاتحاد السكندري استغل خطأ دفاعيًّا وسجل هدف التعادل، وأنه غير سعيد بالنتيجة.
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