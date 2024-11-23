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كولر: الأهلى لم يستغل الفرص أمام الاتحاد والمنافس تعادل من خطأ دفاعى

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:58 م

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة ‏كبيرة أمام الاتحاد السكندري، ولم يستغل الفرص التي أتيحت له، في اللقاء الذي جمع ‏الفريقين مساء اليوم على استاد السلام وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في ‏إطار منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري.‏

وأكد كولر خلال المؤتمر الصحفي أن الأهلي نجح في خلق العديد من الفرص في الشق ‏الهجومي، وأهدر العديد من الأهداف بسبب عدم إنهاء الهجمات بالشكل المناسب.‏

وأشار المدير الفني إلى أن الأهلي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، ولكن في الشوط ‏الثاني تحسن الأداء بشكل أكبر، وسجل الفريق هدفًا من ركلة جزاء.‏ وأضاف مارسيل كولر أن الاتحاد السكندري استغل خطأ دفاعيًّا وسجل هدف التعادل، ‏وأنه غير سعيد بالنتيجة.‏

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