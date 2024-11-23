شكرا لقرائتكم خبر عن جهود الدولة فى مكافحة تعاطى المخدرات وحماية الشباب من الإدمان.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى العديد من البرامج والأنشطة الوقائية لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة لدى الفئات المختلفة، لاسيما المخدرات الاصطناعية والمستحدثة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، ورفع وعى الأسر بطرق الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر للتعاطي، مع استمرار تنفيذ أكبر برنامج وقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات، وكذلك توعية طلاب الجامعات من خلال "بيوت التطوع" التابعة للصندوق، بالإضافة إلى التواجد داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والمناطق المطورة ومراكز الشباب، كما يوفر الصندوق الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان من خلال الخط الساخن للصندوق "16023" مجانا وفى سرية تامة.

جهود الدولة فى مكافحة تعاطى المخدرات وحماية الشباب من الإدمان كالتالى:

- 34 ألف شاب وفتاة متطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان يشاركون فى تنفيذ برامج التوعية بـ أضرار المخدرات.

- 33 مركزا علاجيا لصندوق مكافحة الإدمان لتوفير الخدمات العلاجية مجانا فى 19 محافظة حتى الآن بعدما كانت لا تتجاوز عدد المراكز 12 مركزا فى عام 2014.

- 170 ألف مريض إدمان "جديد ومتابعة" يستفيدون من الخدمات العلاجية سنويا مجانًا.

- انخفاض نسبه التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية إلى 0.5% بعدما كانت 12% عام 2017.

- “16023” رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان يعمل طوال ايام الأسبوع.

- انخفاض نسبة التعاطى بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة إلى 1% بعدما كانت 8% عام 2019.

- انخفاض نسبة مشاهد التدخين فى دراما رمضان بعدما كانت 13% عام 2017.

- 15 ألف متعافى من الإدمان يستفيدون سنويا من برامج التدريب على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل.

- 800 ألف موظف خضعو للكشف عن تعاطى المواد المخدرة خلال الثلاثة سنوات الماضية.

- 10 آلاف مدرسة يتم تنفيذ برنامج الوقاية من تعاطى المخدرات طوال العام الدراسى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

- 1000 مركز شباب ونادى رياضى يتم تنفيذ برنامج الوقاية من تعاطى المخدرات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

- تشغيل 9 عيادات لعلاج الإدمان بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات بجانب اطلاق العديد من المبادرات وتنفيذ الأنشطة المختلفة لتوعية الفئات المختلفة بأضرار تعاطى المواد المخدرة".



جهود الدولة في مكافحة تعاطى المخدرات وحماية الشباب من الإدمان جهود الدولة في مكافحة تعاطى المخدرات وحماية الشباب من الإدمان