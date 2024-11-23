شكرا لقرائتكم خبر عن كولر بمعاونة جهاز الأهلى يبدأ رحلة استكشاف ستاد أبيدجان قبل موقعة دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى من جهازه المعاون مشاهدة أخر 5 مباريات خاضها فريق ستاد أبيدجان الإيفواري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل ملاقاته بافتتاح مشواره بمجموعات دوري الأبطال بحثاً عن الانتصار الأول.

ويبدأ الأهلي مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة ستاد أبيدجان في السادسة مساء الثلاثاء المقبل على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.