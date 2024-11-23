شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى الكرة النسائية بعد نهاية الجولة التاسعة.. الأهلى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتلى فريق سيدات الأهلى صدارة ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 24 نقطة بعد نهاية الأسبوع التاسع، متفوقا على الثنائى البنك الأهلى وزد أصحاب المركزين الثانى والثالث برصيد 18 نقطة، وهناك عدد كبير من المباريات الناقصة لبعض الأندية.

1 الأهلى 24 نقطة

2 البنك الأهلى 18 نقطة

3 زد 18 نقطة

4 وادى دجلة 16 نقطة

5 الزمالك 15 نقطة

6 مودرن سبورت 13 نقطة

7 الطيران 13 نقطة

8 مسار 12 نقطة

9 بيراميدز 12 نقطة

10 المقاولون العرب 12 نقطة

11 الجونة 9 نقاط

12 المعادى واليخت 6 نقاط

13 بالم هيلز 5 نقاط

14 المصرى 3 نقاط

15 إنبى نقطة

16 الاتحاد السكندرى نقطة

17 اتحاد بسيون نقطة

وحقق فريق الزمالك للكرة النسائية فوزا مهما على فريق المعادى واليخت بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة دورى الكرة النسائية الممتاز.

بهذه النتيجة رفع فريق الزمالك للكرة النسائية بقيادة عادل حسين رصيده إلى 18 نقطة جمعها من 8 مباريات فاز في 6 مواجهات وخسر مباراتين، سجل لاعباته 24 هدفا واستقبلت شباكهن 8 أهداف، فيما بقى فريق المعادى واليخت عند النقطة 6 من 9 مباريات، فاز في مباراتين وخسر 7 لقاءات.

كما اكتسح فريق بيراميدز للكرة النسائية نظيره الطيران بسبعة أهداف نظيفة ليرفع فريق بيراميدز رصيده إلى 15 نقطة جمعها من 7 مباريات فاز في 5 لقاءات وخسر مباراتين، فيما توقف رصيد الطيران عند 13 نقطة من 9 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في واحد وخسر 4 مواجهات.

وفى مباراة أخرى، عاد فريق زد بفوز كبير على الجونة بخماسية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة من 9 لقاءات، فاز في 7 مباريات وخسر مواجهتين، فيما توقف رصيد الجونة عند 9 نقاط من 9 لقاءات فاز في 3 مواجهات وخسر 6 مباريات.

وفى نفس الجولة، أمطر فريق البنك الأهلى نظيره بالم هيلز بسبعة أهداف نظيفة، فيما حقق المصرى الفوز على اتحاد بسيون بهدف نظيف، وخسارة الاتحاد السكندرى أمام المقاولون العرب بهدف.