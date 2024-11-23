شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يدخل معسكرا مغلقا اليوم فى الإسماعيلية استعدادا للدراويش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، معسكرا مغلقا اليوم السبت، فى الإسماعيلية، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى nile.

واستغل سيد عيد فترة التوقف الدولى في تجهيز اللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق البترولى من أجل رفع الاستعانة بهم في المباريات المقبلة.

وخاض بتروجت لقاءً وديًا مع حرس الحدود خلال فترة التوقف الدولى وانتهى بفوز بتروجت بهدفين مقابل هدف، واطمأن عيد على جاهزية البدلاء خلال فترة التوقف الدولى أبرزهم المهاجم إسماعيل بامبا الذى سجل هدفين فى ودية الحرس، ويسعى عيد لتحقيق انتصاره الأول فى الدورى بعد تحقيق نقطتين من تعادلين.

ويختتم فريق بتروجت استعداداته فى الحادية عشرة صباح اليوم السبت، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى الأحد المقبل فى الجولة الثالثة للدورى الممتاز، ثم يتجه مساء الغد للدخول فى معسكر مغلق بالإسماعيلية.

ويبحث سيد عيد عن تحقيق الفوز الأول أمام الإسماعيلى فى المباراة السابعة فى تاريخ مواجهاته مع الدراويش، حيث سبق أن واجه الإسماعيلى فى 6 لقاءات سابقة عندما كان يقود النصر، خسر 5 مباريات وتعادل فى لقاء واحد، سجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكهم 9 أهداف.