الامارات | كلباء يحتفي بأصحاب الإنجازات الرياضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى نادي كلباء بأصحاب الإنجازات الرياضية للموسم 2023-2024، إذ تم تكريم لاعبي النادي بعد نجاحهم في إحراز 589 ميدالية ملونة، محلياً ودولياً، وعدداً من الكؤوس للفرق الجماعية في 71 بطولة، كما كُرِّم فريق رديف كرة قدم الصالات الفائز بكأس الإمارات ودرع الدوري، وبرز إلى واجهة المكرّمين فريق الكاراتيه لفوزه بـ177 ميدالية ملونة، وفريق التايكواندو بـ145، والجودو بـ112، والريشة الطائرة بـ84، وفريق ألعاب القوى بـ47 ميدالية والشطرنج بـ24.

حضر الحفل الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان رئيس نادي كلباء الرياضي الثقافي، وكذلك رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس مجلس إدارة نادي كلباء، راشد سعيد الكندي، وعدد من القيادات الرياضية والمجتمعية.