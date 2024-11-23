الامارات | اعتماد استضافة البحرين والأردن دورتي الألعاب الرياضية العربية 2031 و2035

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية في الاجتماع الـ22 للجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، الذي استضافته العاصمة الأردنية عمّان، أول من أمس.

ومثّل وفد اللجنة الأولمبية في الاجتماع كل من عضو مجلس الإدارة حنان المحمود، والمدير التنفيذي للجنة محمد بن درويش.

وترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد، الذي يضم في عضويته 22 لجنة أولمبية عربية.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات، أبرزها اعتماد فوز البحرين باستضافة دورة الألعاب الرياضية العربية الـ17 عام 2031، ومنح الأردن حق استضافة دورة الألعاب الـ18 عام 2035.

كما اعتمدت الجمعية العمومية التقرير الختامي لدورة الألعاب العربية الـ15 «الجزائر 2023»، ودورة الألعاب العربية للأندية للسيدات «الشارقة 2024»، إضافة إلى التقرير السنوي للاتحاد لعام 2023.

وسلّم وفد اللجنة الأولمبية الوطنية، على هامش اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وبحضور سلطان الشيخ بن مجرن، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، درع اللجنة إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والمهندس يزن الشديفات وزير الشباب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية.

وقال سلطان الشيخ بن مجرن، إن مشاركة اللجنة الأولمبية الوطنية في هذه الاجتماعات تعكس حرصها الدائم على تعزيز العمل المشترك مع اللجان الأولمبية الوطنية العربية، بما يسهم في تحقيق أهداف الاتحاد وتطوير الحركة الرياضية على مستوى المنطقة.