الامارات | غوارديولا وأموريم.. بداية جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعقد جديد وبعد نافذة التوقف الدولي، يدخل الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي مواجهة ضيفه توتنهام اليوم السبت في المرحلة 14 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بهدف إنهاء سلسلة الخسارات المتتالية وتقليص الفارق مؤقتاً مع ليفربول المتصدر، في حين يبدأ البرتغالي روبن أموريم مشواره مع الجار يونايتد أمام إيبسويتش غداً الأحد.

أربع خسارات متتالية في مختلف المسابقات مُنيَ بها غوارديولا مدرب بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني السابق للمرة الأولى في مسيرته، ومع ذلك وقع الخميس عقداً جديداً مع النادي لمدة عامين، منهياً التكهنات حول مستقبله، ما يتيح له التركيز على فريقه المتعثر.

وقال غوارديولا بعد تجديد عقده: «شعرت بأنني لا أستطيع الرحيل الآن. الأمر بهذه البساطة. لا تسألوني عن السبب. ربما كانت الهزائم الأربع هي السبب وراء ذلك، وشعرت بأنني لا أستطيع الرحيل».

وتابع غوارديولا الذي سئل مراراً وتكراراً عن مستقبله في الأسابيع الأخيرة: «منذ بداية الموسم كنت أفكر كثيراً في هذه اللحظة، سأكون صادقاً، اعتقدت أن (هذا الموسم) يجب أن يكون الأخير».

وأردف: «لكن في اللحظة نفسها التي كان فيها الوضع الحالي، والمشكلات التي واجهناها في الشهر الماضي، شعرت بأن الوقت لم يحن بعد للرحيل. لا أريد أن أخذل النادي».

وجاءت نافذة التوقف الدولي في توقيت مناسب للإسباني لإعادة ترتيب الأوراق مع عودة اللاعبين الأساسيين الذين غابوا عن عدد من المباريات بسبب الإصابة وأثروا على النتائج.