الامارات | الجزيرة يبحث عن «فك العقدة» أمام عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث فريق الجزيرة عن فك عقدته أمام منافسه عجمان حينما يستقبله عند الساعة 19:30 من مساء اليوم، على استاد محمد بن زايد ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء تتوافق فيه رغبة الطرفين في تحقيق الانتصار، ولكن الدوافع مختلفة.

ويعود آخر انتصار لـ«فخر أبوظبي» في المواجهات المباشرة إلى ما قبل ست مباريات، وتحديداً منذ فوزه بثلاثية نظيفة في ديسمبر 2020، ومنذ ذلك الحين خسر أربعة لقاءات وتعادل في مباراتين، علماً بأنه في المجمل جمع بين الطرفين 24 لقاء، يتفوق فيها الجزيرة بـ13 انتصاراً مقابل خمسة انتصارات لعجمان، بينما سيطر التعادل على ست مباريات.

ويدخل «فخر أبوظبي» المواجهة وفي رصيده 13 نقطة، وهو يدرك أن الانتصار في لقاء اليوم سيعزز حظوظه في المنافسة على اللقب. وعلى الجانب الآخر يملك عجمان سبع نقاط، ويبحث عن الفوز لتحسين موقعه في جدول الترتيب وتأكيد العقدة مجدداً.

وفي المواجهة الأخرى التي تنطلق عند الساعة 16:40 مساء، يسعى فريق دبا الحصن صاحب المركز الأخير برصيد نقطتين، لتحقيق انتصاره الأول في المسابقة حينما يستقبل ضيفه بني ياس على استاد صقر بن محمد القاسمي، إذ لم يسبق للفريق أن ذاق حلاوة الانتصار حتى الآن بخسارته في خمسة لقاءات وتعادلين.

ولا بديل أمام دبا الحصن سوى الانتصار في لقاء اليوم، إذا ما أراد الخروج من النفق المظلم الذي دخله بسبب سوء النتائج التي تحققت منذ بداية الموسم، وسيكون الفريق مدفوعاً بالتعادل في آخر مباراتين في المسابقة على حساب العين 1-1، وفي مواجهة خورفكان سلبياً ضمن الجولتين السادسة والسابعة على التوالي.

بدوره، يدخل بني ياس اللقاء وهو ليس في أفضل حالاته، إذ يملك سبع نقاط فقط، بعد مرور سبع جولات، وكان قد خسر بنتيجة كبيرة في الجولة الماضية على يد الشارقة 1-4، وهو ما يجعله مطالباً بردة فعل إيجابية في لقاء اليوم للخروج من كبوته.