الاقتصاد

بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 16ر426 نقطة، أو 0ر1% ، ليصل إلى 51ر44296 نقطة.

مؤشرات الأسهم الأمريكية

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 63ر20 نقطة، أو 3ر0% ، ليصل إلى 34ر5969 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 23ر31 نقطة ، أو أقل من 2ر0% ، ليصل إلى 65ر19003 نقطة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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