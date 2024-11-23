شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 16ر426 نقطة، أو 0ر1% ، ليصل إلى 51ر44296 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 63ر20 نقطة، أو 3ر0% ، ليصل إلى 34ر5969 نقطة.وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 23ر31 نقطة ، أو أقل من 2ر0% ، ليصل إلى 65ر19003 نقطة.