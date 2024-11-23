شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. أمطار متباينة الشدة على 11 منطقة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.حسب بيان المركز، يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تودي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.في حين تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.