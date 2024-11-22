شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق عادل الفار باكيا: أخويا مات ليلة الجمعة علشان طيب وقلبه أبيض والان مع تفاصيل الخبر

بكى الفنان شكرى الفار، أثناء الإدلاء بتصريح خاص لـ"الخليج 365"، حول وفاة عادل الفار شقيقه، حيث قال: "إن شقيقى مات ليلة الجمعة علشان طيب وقلبه أبيض"، داعيا الله أن يغفر له ويرحمه، ويصبر الأسرة ومحبيه.

ويشيع جثمان الفنان عادل الفار من مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر بعد صلاة الجمعة اليوم، كما أكد شقيقه لـ"الخليج 365".

ورحل عن عالمنا الفنان عادل الفار بعد صراع مع المرض، كما أعلن نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل.

الفنان عادل الفار من مواليد 20 ديسمبر 1961، وشارك فى العديد من الأعمال الفنية، مثل "هيستيريا" و"شجيع السيما" و"زكية زكريا فى البرلمان"، ومن أهم مسلسلاته "الكومى" و"صاحب السعادة"، وظهر مؤخرًا فى مسلسل "الفتوة" الذى قام ببطولته الفنان ياسر جلال.

عادل الفار مونولوجست مصرى بدأ مسيرته الفنية فى الثمانينيات وفى التسعينيات بأداء دور المونولوجست ثم بدأ فى اداء ادوار تمثيلية بالتليفزيون والسينما، ومن أهم أفلامه "هيستيريا" 1998 "شجيع السيما" 2000 و"زكية زكريا فى البرلمان" 2001 و"حارة البنات" 2005 و"بون سواريه" 2010، ومن أهم مسلسلاته "الكومى" 2001 و"9 شارع السلام" 2003، و"دائرة الاشتباه" 2006 و"صاحب السعادة" 2014.

كما شارك في زوج نقاوة (عايدة رياض)، وفى فيلم "الواد لا لا" 2003، ومن أهم أغانيه "مين سرق العمود" و"الواد الفلفل" و"لولو" و"احنا الشباب" و"أنا باشتغل نفسى" و"شيبسى"، و"شيكو بكا" و"حد يشترى أخويا".

وتعرض عادل الفار لحالة نفسية سيئة بعد وفاة نجله شادي في 2022، حيث تُوفِى شادى، نجل الفنان عادل الفار، وهو شاب في الثلاثين من عمره، بشكل مفاجئ، بعدما تعرض لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، وتم دفنه في مقابر الأسرة وتلقى العزاء بالمقابر.

شكري الفار شقيق عادل الفار

يذكر أن شكري الفار شقيق عادل الفار هو فنان أيضا، حيث يغني ويمثل وشارك أفلام منها (هيستيريا، الساحر، بنات وسط البلد، جالا جالا)، وتعاون أيضًا مع بعض المطربين مثل (ريكو، كاتيا حرب) في بعض الأغنيات، وتترات برنامجي (بفلوسي، الكامير الخفية)، وبالنسبة للتمثيل شارك في العديد من الأعمال منها (صايع بحر، كباريه، الفرح، تيتو.