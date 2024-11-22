الامارات | حادثة غريبة.. لص يستخدم رافعة لسرقة متجر مجوهرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 نوفمبر 2024

شهدت مدينة ليون في عملية سطو غير مسبوقة، استخدم فيها اللص رافعة لتحطيم واجهة متجر مجوهرات في شارع الجمهورية الشهير.

واستخدم اللص رافعة مسروقة لاقتحام واجهة المتجر التاريخي، وسرقة 10 ساعات فاخرة، تُقدر قيمتها بنحو 50 ألف يورو، مع استمرار عمليات تقييم الضرر.

وفي التفاصيل، سرق اللص في نحو الساعة الـ6 صباحًا من يوم العملية، رافعة من موقع بناء في شارع "جرينيت" مرتديًا سترة عمل.

وبحسب التحقيقات الأولية، لم تُسجل أي آثار اقتحام للمركبة، ما يشير إلى أن السارق كان بحوزته مفتاح "عام".

وقاد اللص الرافعة إلى شارع الجمهورية، حيث هاجم واجهة المتجر، باستخدام الرافعة، ليُحدث ثقوبًا في زجاج المتجر، الذي تبلغ سماكته نحو سنتيمترين.

وبعد كسر الواجهة، أدخل الجاني يده عبر الفتحات لسرقة الساعات المعروضة، في عملية استغرقت دقائق معدودة فقط، قبل أن يترك المركبة في موقع الحادث ويفرّ سيرًا على الأقدام.