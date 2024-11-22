المطران بقعوني عرض مع لحود اوضاع الروم الكاثوليك والقطاع الزراعي والاضرار الجسيمة التي لحقت به

بحث متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني مع المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود في الاوضاع العامة في لبنان وأوضاع طائفة الروم الملكيين الكاثوليك، بالاضافة الى شؤون القطاع الزراعي والمزارعين في لبنان والاضرار الجسيمة التي لحقت به جراء الحرب المستمرة على لبنان. كما تم البحث في "تفعيل استثمار الاراضي الزراعية وزيادة المساحات المزروعة لتعزيز الامن الغذائي".
في هذا الاطار، ثمن لحود "المواقف والخطوات العملية التي يقوم بها بقعوني في رعايته للابرشية ولأبنائها ووقوفه بجانبهم في هذه الايام العصيبة وتفعيل النشاطات الراعوية".
أما بقعوني فشكر لحود على الجهود الجبارة التي يقوم بها وأدائه المميز في تحسين وتطوير القطاع الزراعي في لبنان.
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