رد رئيس حزب "التوحبد العربي" وئام وهاب، في تصريح له، على الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي"، قائلاً: "وليد بك بدك كمان تسمحلي دروز اسرائيل ليسوا شماعة لتستمر في الحديث عنهم كأنهم مسؤولين عن الحرب".
وأشار وهاب إلى أن "الكل مستسلم في هذه الأمة وأنت همك أن تهاجم مئات الدروز"، مضيفاً: "أتمنى عليك إقفال هذا الملف حتى لا يشكل إنقساماً درزياً".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب لجنبلاط: دروز اسرائيل ليسوا شماعة لتستمر في الحديث عنهم كأنهم مسؤولين عن الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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