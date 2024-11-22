قوى الامن عممت صورة مفقودة غادرت منزل ذويها الكائن في بلدة تكريت – قضاء عكّار

اعلنت المديريّـة العـامّـة لقوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة في بيان، بانها تُعمِّم بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: كارول ياسين حيدر (من مواليد عام 1999، لبنانيّة الجنسيّة)، والتي غادرت، بتاريخ 19-11-2024، منزل ذويها الكائن في بلدة تكريت – قضاء عكّار، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

اضاف البيان "لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر بينو في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 360011-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".