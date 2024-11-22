منة شلبي تشوق الجمهور لأولى مسرحياتها في موسم الرياض

ميرنا وليد - بيروت - شوقت الممثلة المصرية منة شلبي الجمهور لأولى مسرحياتها في موسم الرياض، والتي تحمل عنونا "شمس وقمر".



وعلقت منة شلبي على المنشور قائلة: "بسم الله توكلنا على الله"، وهي من بطولة بيومي فؤاد ومحمود الليثي، ومجموعة من النجوم، وتقدّم عروضها على مسرح بكر الشدي في الرياض، في الفترة من 28 تشرين الثاني الجاري إلى 2 كانون الأول المقبل.

وقد حقق فيلم "الهوى سلطان" إيرادات كبيرة تجاوزت 5 ملايين جنيه مصري الى حد الأن، ليتصدر بذلك شباك التذاكر بين الأعمال المعروضة في نفس الفترة.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي إجتماعي خفيف، حيث يسلط الضوء على العلاقات العاطفية والحب بين الأصدقاء بطريقة كوميدية.

الفيلم شهد تغييراً في اسمه ثلاث مرات، كان أولاً بعنوان "قاعة الأوركيد"، ثم تم تغييره إلى "سارة وعلي"، قبل أن يُستقر على الإسم النهائي "الهوى سلطان".