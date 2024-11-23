شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى لـ تليفزيون الخليج 365: بغضب من تجاوزات السوشيل ميديا الجارحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان القدير علاء مرسى خلال لقائه بتليفزيون الخليج 365، بفعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى أنه يتابع كل التعليقات على السوشيال ميديا، وكذلك الكوميك التي تصنع على إفيهات أفلامه، وقال: سعيد بذلك وأشعر أن هذا نتاج عملى لسنوات، لكن ما يغضبنى هى التجاوزات التى تجرح الفنانين والتى أحيانا تقال من بعض المتابعين دون وعى بتأثيرها على الفنان.

وأكد أن آراء الناس أحيانا تكون مثل السيوف الحادة المسمومة، التي تجرح أحاسيس الفنان من وراء شاشة، وهذا ما يؤلمني، فلو أنهم يقوموا باستعراض تلك الآراء على سبيل الهزار أو بطريقة لائقة بالتأكيد سأستقبلها بقلب رحب.

وكان قد تم تكريم الفنان علاء مرسي خلال فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح والتي حملت اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان ، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.