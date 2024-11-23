وظائف خالية بشركة أخناتون للتجارة والتوزيع برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توافر عدد من الوظائف الشاغر للشباب، وذلك من خلال مبادرة توظيف مصر، حيث تعلن شركة أخناتون للتجارة والتوزيع، إحدى شركات مجموعة EVA، وهي تقدم خدمات تجارية متكاملة، في مجالات الأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية والأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونستعرض الآن من خلال الخليج 365 تفاصيل الوظائف ورابط التقديم على النحو التالي:

وظائف شركة أخناتون للتجارة والتوزيع

مطلوب مندوب مبيعات، خارجي أو تلي سيلز.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يزيد السن عن 32 سنة، وان لا يقل المؤهل عن عالي، ويفضل توافر خبرة في مجال العمل، وتقدم الشركة للعاملين والمقبولين بها رواتب مجزية وعمولات وفرص للترقي وتدريب، والعمل 9 ساعات ويوم أجازة بالأسبوع، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

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أماكن العمل:

القاهرة.

الغردقة.

المنيا.

طنطا.

الإسكندرية.

سوهاج.

أسيوط.

الأقصر.

بورسعيد.

كيفية التقديم على الوظائف

للراغبين في التقديم على الوظائف يرجى التقديم من خلال ملئ استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة أخناتون للتجارة والتوزيع“.