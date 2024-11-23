وظائف خالية بشركة الفا سكان للمؤهلات العليا برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للمؤهلات العليا، للعمل بشركة الفا سكان المركز الرائد للأشعة التشخيصية في مصر، لشغل بعض الوظائف المتاحة بفروع الشركة في القاهرة والجيزة، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف كالتالي:

وظائف شركة الفا سكان

مطلوب موظفين أستقبال.

الشروط والمزايا

يشترط خريجين مؤهلات عليا، وان يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية، والوظائف متاحة للجنسين، ويشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة، ويفضل توافر خبرة في مجل العمل، وتقدم الشركة رواتب مجزية والعمل 7 ساعات يوميًا، وتوفر تأمينات طبية واجتماعية.

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كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف يرجى ملئ استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف الفا سكان” ثم الحضور إلى العنوان التالي: مبنى المغربي بلازا – 94شارع التحرير الدقي – الدور الثاني، للمقابلات الشخصية وذلك يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024.