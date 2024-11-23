وظائف خالية بشركة دومتي للمنتجات الغذائية لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة دومتي من خلال وزارة الشباب عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، للعمل بفروع الشركة، ونستعرض الآن على الخليج 365 تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها كالتالي: –

وظائف شركة دومتي للمنتجات الغذائية

مطلوب مشرف مبيعات، مؤهل عالى وخبرة من 3 : 5 سنوات بمجال الأغدية. مطلوب مندوب مبيعات، لا يزيد السن 30 سنه، وخبرة في مجال المبيعات. مطلوب سائق مهني يجيد القراءة والكتابة.

الشروط والمزايا

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر مبادرة توظيف مصر، أن الوظائف متاحة لجميع المؤهلات، ويشترط ألا يزيد السن عن 40 سنة، ويشترط التفرغ التام، وتقدم الشركة للعاملين والمقبولين رواتب مجزية وزيادات وأرباح سنوية، وبدل مواصلات، ووسائل انتقال، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية.

أماكن العمل:

القاهرة الكبرى “القاهرة / الجيزة / القليوبية”.

الإسكندرية والبحيرة.

الدلتا “الدقهلية / المنوفية / الغربية / الشرقية / القليوبية / كفرالشيخ”.

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كيفية التقديم على وظائف شركة دومتي

للتقديم على الوظائف المعلنة، أوضحت وزارة الشباب والرياضة، للراغبين يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي”وظائف شركة دومتي“.