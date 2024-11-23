النشرة: الجيش الاسرائيلي نفذ غارات وقام بعمليات تفجير في مدينة الخيام

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية تفجير عنيفة جدا ، في مدينة الخيام ، وقد سمع اثنان منها ، منذ قليل ووصل عصفها الى البلدات المجاورة ، وترافق ذلك ، مع شن غارتين على مدينة الخيام كما شملت عمليات تفجير المنازل في شمع وطيرحرفا.

واستهدفت الغارات المعادية بلدات رومين ، وديرسريان ، وزفتا ، ودير الزهراني ، وزوطر الغربية، وكوثرية السياد ، انصار ، وحرش كفرتبنيت 3 مرات والغازية زبدين ووقوع إصابات مدنية وعين قانا ويحمر الشقيف وكفرملكي .